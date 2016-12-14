Сбившего двух девочек-близнецов в Москве водителя задержали

Водителя Gelandewagen, подозреваемого в наезде на двух девочек-близнецов в Москве, задержали



В ходе допроса мужчина 1980 года рождения признал свою вину, сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.



Следствие назначило подозреваемому ряд судебно-медицинских экспертиз. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.



Расследование уголовного дела по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее тяжкий вред здоровью» продолжается.

По версии следствия, в 12 декабря мужчина, управляя автомобилем Gelandewagen на Мосфильмовской улице, совершил наезд на двух малолетних девочек-близнецов 2008 года рождения. Дети с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора.