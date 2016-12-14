Самая холодная ночь с начала зимы зафиксирована в Москве. По данным Гидрометцентра, столбики столичных термометров в среду опустились до минус 17 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни мороз усилится. В пятницу температура опустится до минус 20 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет на восемь градусов ниже нормы. В воскресенье столбики термометров вновь начнут подниматься.



По предварительным прогнозам, в понедельник возможен снегопад, сообщает «ТВ Центр».



Напомним, самой холодной до этого была ночь на 7 декабря, тогда столбики термометров показывали минус 14 градусов.



Однако абсолютный рекорд был поставлен 14 декабря 1907 года — термометры показали в этот день минус 28,1 градуса.

