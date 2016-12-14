Заседание СБ ООН по Алеппо: Чуркин напомнил Пауэр — она не мать Тереза

Состоявшееся во вторник экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в сирийском Алеппо прошло на повышенных тонах. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин резко отреагировал на слова своей американской коллеги Саманты Пауэр, которая решила пристыдить власти Сирии и РФ за преступления, якобы совершаемые в Алеппо.

Российский дипломат жестко указал Паэур, что она — не мать Тереза и представляет страну с «сомнительным послужным списком», передает ТАСС.

Такую реакцию Чуркина вызвали громкие заявления американки о том, что ситуация в Алеппо «встанет в один ряд» с событиями мировой истории, определяющими «современное понимание зла» и останется на совести международного сообщества пятном. Она сравнила то, что происходит в Алеппо, с газовой атакой против иракских курдов в 1988 году, геноцидом в Руанде в 1994-м и резней в Сребренице в 1993-м.

«Режим Асада, Россия и Иран, ваши войска и марионетки совершают эти преступления. Ваши бочковые бомбы, снаряды и авиаудары позволили вооруженным отрядам в Алеппо окружить тысячи мирных жителей и стянуть на их шее петлю. Вам должно быть стыдно за это», — заявила Саманта Пауэр.

В ответ на жесткий выпад Чуркин напомнил «западной тройке» о том, какую роль она сыграла в возникновении «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в результате вторжения в Ирак в 2003 году.

«Но особенно странным мне показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свое выступление, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну вы представляете! Вспомните послужной список своей страны! И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или какого-то другого превосходства. А кто в чем повинен, я думаю, что история и Господь Бог разберутся», — отреагировал Чуркин.

Не понравилась речь Пауэр и постпреду Сирии Башару Джаафари, который, цитируя Льва Толстого, призвал сначала разобраться в себе, а после судить других.

«Мое правительство невиновно в преступлениях, в которых его обвиняют, и не совершало геноцид», — сказал Джаафари.

