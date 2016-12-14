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Возбуждено уголовное дело после обысков в администрации Дальнегорска

По версии следствия, чиновники администрации во главе с мэром Игорем Сахутой нанесли государству ущерб на 22 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями чиновниками из администрации Дальнегорска при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в конце прошлого года, зная о среднерыночной стоимости 1 кв. м на вторичном рынке Дальнегорского городского округа, чиновники организовали электронные аукционы на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья. В результате Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету городского округа был причинен ущерб в размере не менее 22 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к должностному преступлению. Ранее силовики провели обыски в здании администрации.

В настоящий момент силовики проводят обыски в местной администрации, изымается документация, допрашиваются свидетели, передает РИА PrimaMedia.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Возбуждено уголовное дело после обысков в администрации Дальнегорска

По версии следствия, чиновники администрации во главе с мэром Игорем Сахутой нанесли государству ущерб на 22 млн рублей

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