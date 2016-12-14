Возбуждено уголовное дело после обысков в администрации Дальнегорска

Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями чиновниками из администрации Дальнегорска при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в конце прошлого года, зная о среднерыночной стоимости 1 кв. м на вторичном рынке Дальнегорского городского округа, чиновники организовали электронные аукционы на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья. В результате Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету городского округа был причинен ущерб в размере не менее 22 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к должностному преступлению. Ранее силовики провели обыски в здании администрации.

В настоящий момент силовики проводят обыски в местной администрации, изымается документация, допрашиваются свидетели, передает РИА PrimaMedia.

