В Москве от сильных морозов пострадали 24 человека

В Москве были госпитализированы 24 человека в ночь на среду, которая стала самой холодной с начала зимы.



У пострадавших медики диагностировали различные травмы от падений, переохлаждение, а также обморожения конечностей, ушей и носа, пишет Life.

С травмами из-за падений на скользких улицах в столичные больницы обратились 17 человек. У шестерых диагностировано обморожение частей тела, а еще один попал в больницу с переохлаждением, передает телеканал «360».

«Известия» ранее писали, что ночь на 14 декабря в российской столице стала самой холодной с начала зимы. По данным синоптиков, столбики термометров опустились до минус 17 градусов. Сообщалось, что в ближайшие дни морозы в столичном регионе усилятся.



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