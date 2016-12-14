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В Москве от сильных морозов пострадали 24 человека

Большинство пациентов были госпитализированы с переохлаждением

В Москве были госпитализированы 24 человека в ночь на среду, которая стала самой холодной с начала зимы.

У пострадавших медики диагностировали различные травмы от падений, переохлаждение, а также обморожения конечностей, ушей и носа, пишет Life.

С травмами из-за падений на скользких улицах в столичные больницы обратились 17 человек. У шестерых диагностировано обморожение частей тела, а еще один попал в больницу с переохлаждением, передает телеканал «360».

«Известия» ранее писали, что ночь на 14 декабря в российской столице стала самой холодной с начала зимы. По данным синоптиков, столбики термометров опустились до минус 17 градусов. Сообщалось, что в ближайшие дни морозы в столичном регионе усилятся.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В Москве от сильных морозов пострадали 24 человека

Большинство пациентов были госпитализированы с переохлаждением

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