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Террористы попытались атаковать правительственную армию в Алеппо

Нападение было отражено, операция по освобождению восточных районов города продолжается

Террористы попытались прорвать позиции правительственной армии Сирии в Алеппо. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

«Воспользовавшись перемирием, с рассветом боевики перегруппировались и возобновили боевые действия, пытаясь прорвать позиции сирийских войск в северо-западном направлении», — говорится в сообщении.

В материале центра уточняется, что атака боевиков была успешно отбита.

«Сирийская армия продолжила операцию по освобождению подконтрольных боевикам восточных районов Алеппо», — добавили в Центре по примирению.

Также сообщается, что запланированный на 6.00 по местному времени вывод террористов из Алеппо был сорван обстрелом со стороны боевиков. После прибытия транспорта, который должен был увезти террористов через коридор в квартале Салах-Ад-Дин, начался обстрел колонны.

Накануне спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал немедленно обеспечить доступ в восточные район города, чтобы подтвердить окончание военных операций.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Террористы попытались атаковать правительственную армию в Алеппо

Нападение было отражено, операция по освобождению восточных районов города продолжается

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