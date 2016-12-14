Алексей Кудрин: курс рубля является равновесным

Бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает текущий курс рубля равновесным. Об этом он сказал по итогам форума сообществ Ассоциации экономических клубов России.

По словам Кудрина, курс рубля не является завышенным. «Нет, я считаю его равновесным», — цитирует RNS слова эксперта.

Резкое укрепление рубля в последние дни связано с соглашением стран ОПЕК об ограничении добычи нефти, считает глава ЦСР.



Курс рубля будет изменяться вслед за ценой на нефть, уверен Кудрин. «Это политика, которую выбрал Центральный банк и поддерживает правительство. Имеется в виду политика плавающего курса», — заключил он.

Однако в выполнение договоренностей ОПЕК по заморозке добычи нефти Алексей Кудрин до конца не верит, считая, что влияние на цену на нефть от заморозки добычи продлится не больше 1,5‒ 2 лет.

«Мы не можем быть уверены, что все договоренности будут выполнены», — сказал он. В ОПЕК, по словам эксперта, слабый институт контроля, наказаний за невыполнение обязательств нет.