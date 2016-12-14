Суд Амстердама вынес вердикт: скифское золото досталось Украине

Суд Амстердама вынес вердикт, постановив отдать коллекцию скифского золота Украине.

При вынесении решения суд принял во внимание то, что Крым, претендовавший на коллекцию, не является страной, а потому не может заявлять о своем праве на объекты искусства. Поэтому решение о том, кому вернуть артефакты, будет принимать украинский суд, после того как золото окажется на Украине.

Напомним, скифское золото вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале 2014 года, до того как полуостров воссоединился с РФ.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым продолжит бороться за коллекцию скифского золота, в случае если суд займет украинскую сторону.

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Крым будет продолжать борьбу за скифское золото

