Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Суд Амстердама вынес вердикт: скифское золото досталось Украине

Коллекцию вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Алларда Пирсона в начале 2014 года

Фото: РИА Новости/Рудольф Кучеров

Суд Амстердама вынес вердикт, постановив отдать коллекцию скифского золота Украине.

При вынесении решения суд принял во внимание то, что Крым, претендовавший на коллекцию, не является страной, а потому не может заявлять о своем праве на объекты искусства. Поэтому решение о том, кому вернуть артефакты, будет принимать украинский суд, после того как золото окажется на Украине.

Напомним, скифское золото вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале 2014 года, до того как полуостров воссоединился с РФ.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым продолжит бороться за коллекцию скифского золота, в случае если суд займет украинскую сторону.

Читайте также: 

Крым будет продолжать борьбу за скифское золото

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Суд Амстердама вынес вердикт: скифское золото досталось Украине

Суд Амстердама вынес вердикт: скифское золото досталось УкраинеКоллекцию вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Алларда Пирсона в начале 2014 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке