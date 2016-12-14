Россельхознадзор разрешил с 15 декабря ввоз картофеля из Египта

Россельхознадзор частично разрешил с 15 декабря 2016 года ввоз картофеля в Россию из Египта, говорится в пресс-релизе ведомства.



Импортировать сельскохозяйственную культуру разрешено из Египта, за исключением ряда зон страны, в которых ранее выявлялись карантинные для России заболевания и объекты, в частности, возбудитель бурой гнили картофеля и золотистая картофельная нематода. сообщает Утро.ru.