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Неизвестный древний город обнуружен под землей в Греции

Раскопки начнутся в следующем году

Древний город, ранее неизвестный науке, обнаружили шведские археологи из Гетеборгского университета в греческом городе Кардица в 50 км от Афин. Ученые из Швеции работают совместно с греками.

Приступить к раскопкам ученые планируют в 2017 году. «Теперь мы можем доказать, что в античные времена здесь были в основном настоящие города, а не деревни или какие-то незначительные поселения»,  цитирует ТАСС эксперта Робина Ренлунда.

Находка может изменить представление о греческой истории, поскольку серьезных исследований в этом районе не проводилось, сообщает телеканал «Звезда». 

Обнаруженные артефакты  стены и остатки фундамента  частично находятся на поверхности. Для того чтобы рассмотреть то, что находится под землей, археологи использовали специальный радар.

По словам сотрудника университета, несмотря на то что раскопки еще не велись, уже есть данные, свидетельствующие о том, что пока скрыто от глаз. «Например, целая сеть городских улиц»,  добавил Ренлунд.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Неизвестный древний город обнуружен под землей в Греции

Раскопки начнутся в следующем году

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