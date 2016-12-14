Минкультуры РФ: суд Амстердама нарушает международные права

В Министерстве культуры РФ заявили, что решение суда Амстердама отдать коллекцию золота скифов Украине нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена.



В ведомстве подчеркнули, что музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями, передает «РИА Новости».

«К сожалению, данное решение является примером нарушения прав учреждений культуры и разрушения единства музейных коллекций. Оно противоречит не только положениям контрактов, но и грубо нарушает принципы международного межмузейного обмена и право народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию», — сказали в пресс-службе ведомства, добавив, что суд проигнорировал принцип сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой той местности, откуда они происходят.

В ведомстве заявили, что коллекцию необходимо вернуть в Крым, где ее и обнаружили и где она хранилась не один десяток лет, изучаясь учеными-археологами.



«Министерство культуры Российской Федерации считает, что данное решение является крайне негативным прецедентом, которое принято вопреки нормам международного права о защите культурных ценностей», — сказали в министерстве.

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