Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Минкультуры РФ: суд Амстердама нарушает международные права

Возмущение ведомства вызвало решение отдать коллекцию скифского золота Украине

В Министерстве культуры РФ заявили, что решение суда Амстердама отдать коллекцию золота скифов Украине нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена.

В ведомстве подчеркнули, что музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями, передает «РИА Новости».

«К сожалению, данное решение является примером нарушения прав учреждений культуры и разрушения единства музейных коллекций. Оно противоречит не только положениям контрактов, но и грубо нарушает принципы международного межмузейного обмена и право народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию», — сказали в пресс-службе ведомства, добавив, что суд проигнорировал принцип сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой той местности, откуда они происходят.

В ведомстве заявили, что коллекцию необходимо вернуть в Крым, где ее и обнаружили и где она хранилась не один десяток лет, изучаясь учеными-археологами.

«Министерство культуры Российской Федерации считает, что данное решение является крайне негативным прецедентом, которое принято вопреки нормам международного права о защите культурных ценностей», — сказали в министерстве.

Читайте также: 

Суд Амстердама вынес вердикт: скифское золото досталось Украине

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Минкультуры РФ: суд Амстердама нарушает международные права

Возмущение ведомства вызвало решение отдать коллекцию скифского золота Украине

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке