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Ирина Роднина подготовила упражнения для разминки депутатов

Свой комплекс производственной гимнастики для парламентариев также разрабатывает Николай Валуев

Известная фигуристка, член фракции «Единая Россия» Ирина Роднина подготовила комплекс упражнений для разминки депутатов Госдумы в дни, когда пленарные заседания продлеваются после 18.00.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Ирина Роднина и Николай Валуев не подготовили комплекс упражнений для депутатов. Есть уже, готов? Ирина говорит, что комплекс готов. <…> Валуев занимается подготовкой комплекса», — цитирует Володина агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в случае продления пленарных заседаний после 18.00 депутаты Госдумы будут устраивать получасовые перерывы для отдыха и производственной гимнастики.

На прошлой неделе пленарное заседание нижней палаты парламента закончилось в 20.00. В связи с этим депутаты Госдумы от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева выразили недовольство в связи с переработкой.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Ирина Роднина подготовила упражнения для разминки депутатов

Свой комплекс производственной гимнастики для парламентариев также разрабатывает Николай Валуев

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