Ирина Роднина подготовила упражнения для разминки депутатов

Известная фигуристка, член фракции «Единая Россия» Ирина Роднина подготовила комплекс упражнений для разминки депутатов Госдумы в дни, когда пленарные заседания продлеваются после 18.00.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Ирина Роднина и Николай Валуев не подготовили комплекс упражнений для депутатов. Есть уже, готов? Ирина говорит, что комплекс готов. <…> Валуев занимается подготовкой комплекса», — цитирует Володина агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в случае продления пленарных заседаний после 18.00 депутаты Госдумы будут устраивать получасовые перерывы для отдыха и производственной гимнастики.

На прошлой неделе пленарное заседание нижней палаты парламента закончилось в 20.00. В связи с этим депутаты Госдумы от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева выразили недовольство в связи с переработкой.