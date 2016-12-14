Песков не прокомментировал сообщения о размещении баз США на Курилах

Кремль не будет комментировать сообщения японских СМИ о возможном размещении Японией военных баз США на Курилах в случае передачи островов Токио. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду.

«Я не стал бы каким-то образом комментировать информацию, которая сегодня появилась в одном из японских СМИ, потому что это касается содержания закрытой беседы секретарей совбезов Японии и России, мы содержание таких встреч не обнародуем, тем более когда они носят закрытый характер», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также не ответил на вопрос, будет ли эта тема обсуждаться в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Японию. Напомним, поездка состоится 15–16 декабря. Он также напомнил, что в недавнем интервью японскому СМИ Владимир Путин говорил, что Россия «не может абстрагироваться от наличия определенных союзнических обязательств Японии при рассмотрении чувствительных вопросов двусторонних отношений».

Ранее в среду газета «Асахи» распространила информацию о том, что японское правительство допускает возможность размещения военных баз США на двух островах южных Курил, в случае передачи их Токио. По информации газеты, об этом заявил генсек Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, которая прошла 9 ноября в Москве.

Ранее экс-премьер Японии Есиро Мори в интервью этой же газете полностью исключил возможность размещения военных баз США на южных Курилах.

