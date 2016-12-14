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СМИ: Япония допускает возможность размещения баз США на Курилах

Сообщается, что в случае передачи островов Токио, там могут появиться американские военные базы

Секретарь Национального совета безопасности Японии Сётаро Яти на встрече со своим российским коллегой Николаем Патрушевым в ноябре не исключил возможность размещения на двух островах южных Курил американских военных баз, сообщает газета Asahi Shimbun.

По данным источника газеты в правительстве, дело в том, что при установлении на островах японского суверенитета, они автоматически подпадут под договор о гарантиях безопасности между США и Японией.

Отметим, что ранее бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори в интервью этой же газете заявил о невозможности размещения военных баз США на Курилах в случае их передачи Россией японской стороне.

Напомним, на 15–16 декабря в Японию запланирован визит президента России Владимира Путина.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

СМИ: Япония допускает возможность размещения баз США на Курилах

Сообщается, что в случае передачи островов Токио, там могут появиться американские военные базы

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