Росгвардия возьмет под охрану Эрмитаж

В декабре 2016 года Росгвардия завершила первый этап формирования структуры. В ее состав вошли подразделения, ранее подчинявшиеся МВД. О ходе реформе силовых структур рассказал заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант полиции Сергей Лебедев.

В апреле 2016 года началась масштабная реформа силовых структур, в ходе которой были ликвидированы Федеральная миграционная служба и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Их функции передали МВД, где уже образованы два новых главных управления — по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) и вопросам миграции (ГУВМ). Тогда же была создана Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия), к которой отошли Внутренние войска МВД, ОМОН, части, охраняющие водные объекты, и другие спецподразделения.

— Был завершен важный этап формирования Росгвардии, — заявил заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант полиции Сергей Лебедев. — В структуру Внутренних войск влились подразделения МВД, которые мы еще называем полицейским блоком. К ним относятся подразделения, осуществляющие госконтроль за оборотом оружия, частной охранной деятельностью, обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделения вневедомственной охраны, а также служба вневедомственной охраны, включая Центр специального назначения и Научно-исследовательский центр «Охрана». Кроме того, ФГУП «Охрана», отвечающий за сохранность важных объектов, стал структурой, подведомственной гвардии.

По словам Сергея Лебедева, сейчас состав Росгвардии насчитывает около 340 тыс. человек. Из них 160 тыс. относятся к полицейскому блоку.

Одним из самых значимых подразделений Росгвардии стала вневедомственная охрана. Ее структура практически не изменилась.

— В стране не было сокращено ни одного подразделения вневедомственной охраны, —отметил Сергей Лебедев. — Количество уличных нарядов и групп задержания тоже не изменилось. Вневедомственная охрана сейчас охраняет более 370 тыс. частных и гособъектов, более 1 млн квартир россиян. А также 16,5 тыс. стратегически значимых объектов — например, Газпрома, Сбербанка, Минпромторга.

Немаловажно, что вневедомственная охрана сохранила эффективность и высокий уровень технической оснащенности.

— В текущем году почти на 1,5 млн объектов было зафиксировано три кражи, — отметил начальник ФКУ НИЦ «Охрана» Алексей Зайцев. — Все они были раскрыты. Таких показателей удалось добиться благодаря технике, разработанной нашей структурой.

Под охрану берутся новые объекты. Например, детские центры «Артек», «Орленок» и «Океан».

— Обязательно возьмем под свое крыло и музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге, — отметил Сергей Лебедев. — Для этого выделим дополнительно 69 сотрудников.

С начала года подразделения вневедомственной охраны задержали за административные правонарушения свыше 1,725 млн человек и 46,6 тыс. человек, совершивших преступления.

Главное управление Росгвардии по лицензионно-разрешительной работе проверило 3,2 млн граждан, хранящих оружие. Было выявлено 210 тыс. нарушений правил хранения.

— Эти подразделения также контролируют работу более 23 тыс. частных охранный предприятий, — отметил Сергей Лебедев. — В ходе проверок было зафиксировано 439 нарушений правил оборота оружия. С начала года из-за нарушений была прекращена деятельность 637 частных охранных предприятий.

По словам Сергея Лебедева, при переходе из одной силовой структуры в другую сотрудники полицейского блока сохранили доходы — денежное довольствие осталось на прежнем уровне. По словам Сергея Лебедева, полностью Росгвардия будет сформирована к январю 2018 года.