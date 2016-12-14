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Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию в Алеппо

Президенты проведут телефонные переговоры сегодня вечером

Турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что сегодня вечером обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в сирийском Алеппо.

Об этом политик заявил в ходе выступления в Анкаре перед представителями регионального руководства.

«После интенсивных переговоров вчера наконец были достигнуты договоренности о прекращении огня. Но сейчас мы видим, что, к сожалению, утром снова был открыт огонь. Мы внимательно следим за обстановкой в Алеппо, и этим вечером я по телефону проведу переговоры с Путиным. Надеюсь, мы сможем добиться результата», — сказал Эрдоган, передает ТАСС.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию в Алеппо

Президенты проведут телефонные переговоры сегодня вечером

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