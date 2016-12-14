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Японцы не пустили на рейс репортеров «Первого канала» из-за телекамер

Для полноценного освещения визита в страну Владимира Путина съемочная группа прибудет на место позже

Служба безопасности аэропорта Токио не пустила российских журналистов «Первого канала», прибывших в Японию для освещения визита президента России, на рейс в Убе из-за телекамер японского производства, к которым у службы безопасности появились вопросы. В результате два сотрудника телеканала вылетели в японский город следующим рейсом, а один добирается туда поездом.

Съемочная группа будет на месте в полном составе для полноценной работы по освещению визита, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Службы безопасности токийского аэропорта отказались пускать на рейс нескольких журналистов из Российской Федерации, которые собирались освещать визит Владимира Путина, из-за вопросов, возникших у них к телевизионным камерам японского производства. В то же время представители японских СМИ беспрепятственно попали на борт самолета с подобной техникой.

Журналистскую технику изучали 15 японских специалистов. Претензии службы безопасности касались аккумулятора повышенной емкости, всегда используемого при работе на мероприятиях такой важности. Аккумулятор был заявлен в списках аппаратуры съемочной группы.

В четверг вести съемку мероприятия придется на мобильные устройства, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

Напомним, в четверг в японском городе Нагато состоится встреча президента России Владимира Путина премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Япония готова рассмотреть возможность ведения бизнеса на территории Курильских островов без предварительных условий.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Японцы не пустили на рейс репортеров «Первого канала» из-за телекамер

Для полноценного освещения визита в страну Владимира Путина съемочная группа прибудет на место позже

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