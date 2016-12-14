Источник: на саммите ЕС обсудят продление санкций против РФ

Вопрос продления антироссийских санкций стоит в повестке дня саммита лидеров ЕС, который состоится 15 декабря. Об этом сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

«У нас есть вопрос продления российских санкций», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о том, что на саммите, который состоится в четверг, обсудят с коллегами ситуацию с выполнением Минских соглашений и связанный с этим вопрос продления антироссийских санкций.

В настоящий момент санкции Евросоюза в отношении России действуют до конца января 2017 года.