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Источник: на саммите ЕС обсудят продление санкций против РФ

По его словам, вопрос стоит на повестке заседания

Вопрос продления антироссийских санкций стоит в повестке дня саммита лидеров ЕС, который состоится 15 декабря. Об этом сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

«У нас есть вопрос продления российских санкций», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о том, что на саммите, который состоится в четверг, обсудят с коллегами ситуацию с выполнением Минских соглашений и связанный с этим вопрос продления антироссийских санкций.

В настоящий момент санкции Евросоюза в отношении России действуют до конца января 2017 года.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Источник: на саммите ЕС обсудят продление санкций против РФ

По его словам, вопрос стоит на повестке заседания

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