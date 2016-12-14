Пожар на строительном рынке «Мельница» в Москве потушен

Пожар на строительном рынке «Мельница» в районе станции метро «Теплый стан» на 41-м км МКАД потушен. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС по Москве.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Алексей Майшев

Возгорание макета мельницы было ликвидировано в 14.30 мск. Площадь пожара составила порядка 300 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.



Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории одного из крупнейших строительных рынков России на 41-м км МКАД. В ликвидации огня участвовали 35 единиц техники и 120 человек, сообщает сетевое издание m24.ru.

