Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Пожар на строительном рынке «Мельница» в Москве потушен

В ликвидации огня принимали участие 120 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Пожар на строительном рынке «Мельница» в районе станции метро «Теплый стан» на 41-м км МКАД потушен. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС по Москве.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Алексей Майшев

Возгорание макета мельницы было ликвидировано в 14.30 мск. Площадь пожара составила порядка 300 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории одного из крупнейших строительных рынков России на 41-м км МКАД. В ликвидации огня участвовали 35 единиц техники и 120 человек, сообщает сетевое издание m24.ru.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Алексей Майшев

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Пожар на строительном рынке «Мельница» в Москве потушен

Пожар на строительном рынке «Мельница» в Москве потушенВ ликвидации огня принимали участие 120 человек

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Инфографика

Кражи в метро: что важно знать

Кражи в метро: что важно знать

Какие станции наиболее опасны, чего стоит остерегаться и как поступить, если вас все-таки обокрали, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке