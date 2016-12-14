Крым надеется найти новый клад взамен скифского золота

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил уверенность, что коллекция музеев Крыма очень скоро пополнится другими древними экспонатами.

Так сенатор прокомментировал решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.

«Пройдет не так много времени, и в Крыму появится новая коллекция золотых украшений. Полуостров исследован и раскопан только на 5–10%», — цитирует парламентария «Лента.ру».

Цеков также выразил мнение о том, что вердикт суда о передаче коллекции золота скифов Украине было ожидаемым из-за политизированности решений, которые принимают европейские страны.

«Я уверен, что скифское золото вернется к своему законному хозяину — в Крым», — заявил Цеков, добавив, что это может занять немало времени, особенно если этот вопрос решать с Украиной.

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