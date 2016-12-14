ФАС не получила ходатайство «Сафмар» о покупке 100% «М.видео»

Федеральная антимонопольная служба России пока не получила ходатайство от финансовой группы «Сафмар», управляющей активами семьи Гуцериевых-Шишхановых, о покупке 100% акций ритейлера «М.видео», сообщили в пресс-службе ФАС.

«Пока в ФАС такого ходатайства не поступало», — цитирует агентство «Прайм» заявление представителя антимонопольной службы.

Основатели «М.видео» Александр Тынкован, Михаил Тынкован и Павел Бреев объявили в среду о продаже инвесткомпании, владеющей 57,7% акций «М.видео», группе «Сафмар». Пакет акций был куплен за $726 млн — по $7 за одну акцию. Согласно условиям договора, «Сафмар» сделает добровольное предложение о приобретении акций «М.видео» у его миноритарных акционеров по цене основной сделки.

Компания «Сафмар» объявила на прошлой неделе о покупке у PPF Group и Emma Capital компании «Эльдорадо» — главного конкурента «М.видео».

По словам заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Андрея Кашеварова, из-за сделки с «М.видео» ведомству придется провести анализ рынка.



«В прошлый раз в случае с возможной сделкой с «Эльдорадо» мы провели анализ рынка. В этот раз вновь потребуется провести такой анализ», — уточнил он.



Как заявил «Известиям» эксперт по антимонопольному законодательству, партнер юридической фирмы BMS Law Firm Денис Фролов, удельная доля «Эльдорадо», «Техносилы» и «М.видео» на рынке бытовой техники на начало текущего года составляла 27,5%.



Так как минимальный показатель консолидации рынка, позволяющий признать положение компании доминирующим, равен 35%, в целом сделка по приобретению «М.видео» соответствует условиям, изложенным в ст. 13 «О защите конкуренции».



«М.видео» — крупнейший российский ритейлер электроники и бытовой техники. На рынке работает с 1993 года. В конце сентября текущего года сеть насчитывала 388 гипермаркетов в 162 городах России, а также интернет-магазин.