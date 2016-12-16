Поветкин — фаворит в поединке со Стиверном

17 декабря в Екатеринбурге пройдет вечер бокса, главным событием которого станет поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBC между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном.

Противостояние Поветкина и Стиверна должно стать украшением завершающегося боксерского года. Оба соперника находились в «застое» — не выходили на ринг больше года. Поветкин не выступал из-за скандала с мельдонием, в результате которого был отменен его бой с Деонтеем Уайлдером. Примечательно, что свой последний к настоящему времени бой Стиверн провел как раз против несостоявшегося соперника «Русского Витязя». В противостоянии с Уайлдером канадец гаитянского происхождения оказался слабее — решением судей победа досталась его сопернику.

Российские эксперты в мире бокса уверены, что бой пройдет в упорной борьбе, но предпочтение всё же отдают Александру Поветкину. Известный российский боксер Руслан Проводников считает, что в предстоящем поединке именно Александр должен одержать победу.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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— Не люблю делать прогнозов, но думаю, что победа должна быть за Сашей, — заявил «Известиям» Руслан Проводников. — Оба боксера — сильные, бьющие, с отличным ударом, великолепные нокаутеры, но уровень Поветкина все-таки выше. Стиверн — крепкий парень, который обязательно постарается навязать борьбу, будет пробовать вести бой по своему сценарию. Но я не сомневаюсь, что в итоге сильнее окажется наш боксер. Буду болеть и переживать за Сашу, удачи ему в предстоящем поединке!

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд также уверен в удачном для Александра Поветкина исходе предстоящего поединка.

— Я знаю Поветкина не первый год, — рассказал «Известиям» Григорий Дрозд. — Мы много лет тренировались вместе, бок о бок. О возможностях Александра мне прекрасно известно. Он провел великолепный тренировочный сбор с высококлассными спарринг-партнерами. Несмотря на то что в предстоящем бою Стиверн является андердогом, уверен, что со стороны Поветкина не будет никакой недооценки соперника.

Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк также высоко оценил шансы Александра Поветкина в бою за титул временного чемпиона.

— Саша — замечательный боксер, — поделился своим мнением с «Известиями» Александр Лебзяк. — Он достиг потрясающих высот не только в качестве профи, но и в любителях — стал олимпийским чемпионом! Сегодня он один из сильнейших тяжеловесов в мире. На счету Поветкина бесчисленное количество побед нокаутом и лишь одно поражение — от Кличко. Канадский оппонент нашего тяжеловеса — непростой парень, но Саша сейчас в такой форме, что должен пройти его. Я отдаю предпочтение Поветкину.



Александр Поветкин является олимпийским чемпионом по боксу 2004 года. 37-летний российский тяжеловес провел 31 бой, в 30 из которых одержал победу, и лишь один раз потерпел поражение — от легендарного украинского боксера Виталия Кличко. 22 из 30 победных боев Поветкин завершил нокаутом. На счету нашего тяжеловеса — победы над такими именитыми боксерами, как Эдди Чемберс, Руслан Чагаев, Марко Хук, Хасим Рахман и Мануэль Чарр.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Бермейн Стиверн — 37-летний канадец гаитянского происхождения. В его послужном списке 28 боев: 25 побед, два поражения и одна ничья. Бермейн — яркий нокаутер: 21 поединок с его участием завершился досрочно. Стиверн мог стать соперником нашего тяжеловеса еще на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, однако во время отбора на Игры он оказался жертвой судейского произвола — в решающем поединке Бермейн трижды отправлял своего оппонента в нокдаун, но в итоге рефери вынесли решение не в его пользу.

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