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В Париже представлен калининградский «янтарный» маршрут к ЧМ-2018

Футбольные болельщики смогут узнать об особенностях производства янтаря

Российские регионы, принимающие Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира по футболу 2018 года, представили во Франции новые необычные маршруты для туристов. Калининград подготовил «янтарное» путешествие, сообщает «Клопс.Ru» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Презентация проекта прошла в Париже.

На «янтарном» маршруте футбольные болельщики и гости Калининградской области смогут познакомиться с историей производства янтаря в крае, узнать, как его добывают и какие изделия из него производят. Попутно туристам расскажут о местной кухне и архитектурных достопримечательностях.

В начале декабря иностранным туристам уже начали предлагать туры на Кубок конфедераций. В них включены проживание, посещение матча, питание и экскурсии. Для футбольных болельщиков разработано более 120 вариантов маршрутов.

Ранее «Известия» сообщали о презентации «янтарных» путешествий на выставке в Китае.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В Париже представлен калининградский «янтарный» маршрут к ЧМ-2018

Футбольные болельщики смогут узнать об особенностях производства янтаря

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