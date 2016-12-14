В Париже представлен калининградский «янтарный» маршрут к ЧМ-2018

Российские регионы, принимающие Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира по футболу 2018 года, представили во Франции новые необычные маршруты для туристов. Калининград подготовил «янтарное» путешествие, сообщает «Клопс.Ru» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Презентация проекта прошла в Париже.

На «янтарном» маршруте футбольные болельщики и гости Калининградской области смогут познакомиться с историей производства янтаря в крае, узнать, как его добывают и какие изделия из него производят. Попутно туристам расскажут о местной кухне и архитектурных достопримечательностях.

В начале декабря иностранным туристам уже начали предлагать туры на Кубок конфедераций. В них включены проживание, посещение матча, питание и экскурсии. Для футбольных болельщиков разработано более 120 вариантов маршрутов.

Ранее «Известия» сообщали о презентации «янтарных» путешествий на выставке в Китае.

