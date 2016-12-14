Киев обязали возместить музею €111 тыс. за хранение скифского золота

Суд обязал Киев возместить голландскому музею €111 тыс. за хранение скифского золота.

Окружной суд Амстердама обязал Украину возместить голландскому музею Алларда Пирсона затраты в размере €111 тыс. на временное хранение коллекции, говорится в постановлении суда.

Также судья постановил, что крымские музеи должны заплатить в общей сложности €2,8 тыс. в качестве компенсации судебных издержек Украины и музея Алларда Пирсона, сообщает «РИА Новости».

Напомним, 14 декабря окружной суд Амстердама принял решение передать коллекцию скифского золота из Крыма Киеву. Крымские музеи собираются обжаловать это решение.

Коллекция скифского золота была вывезена из крымских музеев на выставку в феврале 2014 года, еще до того, как полуостров воссоединился с Россией. С тех пор российская и украинская сторона, считающие коллекцию своей собственностью, не могут решить, кому возвращать артефакты.