Директор музея в Керчи о решении суда по золоту скифов: позор судьям

Генеральный директор керченского историко-культурного заповедника Татьяна Умрихина назвала решение окружного суда Амстердама позором голландским судьям, постановившего отдать Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма, известную как скифское золото.



По словам Умрихиной, это беспрецедентное решение — очень серьезный удар по музейному сообществу. Гендиректор керченского заповедника выразила глубокое сожаление в связи с тем, что люди, считающие себя демократами, находящимися в правовом поле, позволили политике вторгнуться в их решение, которое не отвечает никаким музейным нормам.



«Пусть меня кто-то ругает, но это позор голландским судьям, всей европейской системе. Раньше мы верили, что если нет справедливости, то мы найдем ее в Гаагском суде, самом справедливом мире. Теперь эти надежды рухнули», — цитирует телеканал «Звезда» Умрихину.

По словам директора керченского музея, плюсом является то, что решение не подлежит немедленному исполнению, вскоре будет подана апелляция.



«Наш адвокат прилетает 16 декабря, и мы будем готовить документы, все наши четыре музея», — рассказала она.

Директор керченского музея уверила, что за 190 предметов из коллекции музеи полуострова будут бороться до конца. «Поверить, что мы можем потерять такие экспонаты, невозможно», — заключила Умрихина.

Напомним, в феврале 2014 года от 500 до 2 тыс. археологических экспонатов коллекции экспонатов из пяти музеев: четырех крымских и Национального музея истории Украины в Киеве были отправлены из Крыма на выставки в Бонн и Амстердам. К моменту окончания выставки Крым добровольно, по итогам всенародного референдума, вошел в состав России. Киев потребовал вернуть скифское золото Украине.

Окружной суд Амстердама обязал в среду Украину возместить голландскому музею Алларда Пирсона затраты в размере €111 тыс. на временное хранение коллекции.



Судья обязал также крымские музеи заплатить в общей сложности €2,8 тыс. в качестве компенсации судебных издержек Украины и музея Алларда Пирсона.