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Захарова рассказала о своей «госпитализации»

Представитель российского внешнеполитического ведомства сказала, что проходила диспансеризацию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о своей госпитализации, которая ранее появилась в СМИ.

На своей странице в Facebook Захарова написала, что у нее был насморк и кашель, кроме того, она проходила обязательную диспансеризацию.

«Получаю сейчас сотни звонков с предложением о помощи и поддержке. Ребята, спасибо, но пока рано», — написала чиновница.

Пользуясь случаем, представитель МИД РФ обратилась к своим подписчикам и попросила их помочь тем, кому действительно это необходимо: детскому дому, многодетной семье, пожилым людям.

Она также отметила, что впервые попала в ситуацию, когда «надо дезавуировать сочувствие».

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Захарова рассказала о своей «госпитализации»

Представитель российского внешнеполитического ведомства сказала, что проходила диспансеризацию

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