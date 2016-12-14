Учитель заявил, что хочет показать «Матильду» представителям церкви

Режиссер Алексей Учитель ответил на критику Московского патриархата Русской православной церкви в адрес фильма «Матильда» (18+).



«Для меня это просто недоразумение. Я с удовольствием приглашу всех людей из церкви, всем депутатам очень хочу показать «Матильду». Потому что я уверен в себе, в тех людях, которые делали картину, а там много заслуженных людей», — заявил Учитель в интервью радио «Балтика».



Он добавил, что при создании кинокартины не было допущено «этической и исторической недостоверности».



«А то, что фантазия некая присутствует, — она допустима в любом художественном произведении», — сказал режиссер.



Он также призвал всех дождаться премьеры, а не делать преждевременных выводов после просмотра трейлера.



Ранее в среду глава Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы, епископ Егорьевский Тихон обвинил фильм Учителя в исторической недостоверности и предложил назвать его особым жанром — «фэнтези».

Напомним, ранее «Известия» писали, что депутат Государственной думы Наталья Поклонская направила Генеральному прокурору России Юрию Чайке просьбу проверить фильм. Свой запрос Поклонская объяснила поступившими к ней обращениями от представителей общественности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию отказался озвучивать позицию Кремля по фильму. По его словам, судить о картине рано, так как она еще не вышла в прокат.

В свою очередь, режиссер Алексей Учитель заверил, что в его картине нет ничего такого, что могло бы оскорбить чувства верующих, и ничего такого, за что картину можно было бы запретить на законодательном уровне.



Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе наследника престола Николая Романова (в будущем Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Планируется, что он выйдет в прокат весной 2017 года.

