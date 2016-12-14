Миллер: обе нитки «Северного потока-2» проложат до конца 2019 года

Обе нитки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря будут проложены до конца 2019 года. Реализация проекта идет в строгом соответствии с графиком. Об этом в среду заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на пресс-конференции в Вене.

«То, что касается сроков реализации проекта «Северный поток-2», мы идем строго по графику», — цитирует ТАСС Миллера.

«На прошлой неделе были подведены итоги конкурса и подписаны соглашения с компанией Allseas на укладку трубы по дну Балтийского моря, обязывающее соглашение в отношении первой нитки и опцион на укладку второй нитки», — подчеркнул председатель правления российского газового концерна.



По словам Миллера, трубы уже поставляются на площадки для бетонирования, сообщает «Русская планета».

Напомним, в понедельник директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев заявил, что позиция Польши по проекту «Северный поток-2» политизирована и неконструктивна, она противоречит интересам национального бизнеса. В связи с этим российская сторона вынуждена была отозвать поданную Варшаве заявку на согласование проекта.

