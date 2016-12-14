Директор Музеев Кремля: решение суда по скифскому золоту обоснованно

Решение суда Амстердама вернуть скифское золото Украине обоснованно, потому что экспонаты принадлежали государству, а не музею.

Об этом заявила директор Музеев Кремля Елена Гагарина. По ее словам, в данном случае предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали Украине как государству, передает телеканал «360».



Гагарина также рассказала о нормах международного права, по которым работают международные выставки.



Она пояснила, что разрешение на вывоз любого экспоната за границу выдает Минкультуры РФ на основании государственных гарантий, которые предоставляет принимающая сторона.



По ее словам, без подобных гарантий «ни один предмет из музейного фонда не покинет территории Российской Федерации».

Ранее суд Амстердама постановил отдать коллекцию скифского золота Украине.

