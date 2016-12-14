ФРС США ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку с 0,25–0,5% до 0,5–0,75%. Об этом заявили представители федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).



«В свете реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и в сфере инфляции (руководящий) комитет решил повысить ориентир для федеральной учетной ставки до 0,5–0,75%», — цитирует пресс-релиз регулятора ТАСС.



Отмечается, что большинство членов комитета ожидают трех повышений базовой ставки: в 2017 году — до среднего уровня в 1,375%, на конец 2018 года — до 2,125%, на конец 2019-го — до 2,875%.



Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных «Известиями».



«На текущий момент рынок отмечает практически 100-процентную вероятность того, что американский регулятор может пойти на второе за последние десять лет повышение ставок», — говорил, в частности, ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.



В декабре 2008 года американский регулятор опустил ставку практически до нуля, что помогло рынку США восстановиться после мирового экономического кризиса. Специалисты отмечали, что уровень безработицы упал с 10% в 2009 году до 4,9% в июне текущего года.

