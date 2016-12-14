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СМИ: связи с Россией не помешают Тиллерсону быть госсекретарем США

Бывший глава американского внешнеполитического ведомства Генри Киссенджер считает удачным выбор Рекса Тиллерсона на этот пост

Фото: TASS/AP/Nick Ut

Связи с Россией не помешают Рексу Тиллерсону быть госсекретарем США.

Об этом заявил глава американского внешнеполитического ведомства Генри Киссенджер, комментируя новое назначение главы ExxonMobil.

«Учитывая, что он глава Exxon, он обязан ладить с Россией. Он будет бесполезен в качестве главы Exxon, если не сможет поддерживать рабочие отношения с РФ», — цитирует его ТАСС.

Киссинджер добавил, что дружеские отношения Тиллерсона с Москвой сильно преувеличены и не следует полагать, что они слишком «личные».

Кроме того, по его мнению, опыт работы с Россией главы ExxonMobil не окажет негативного влияния на его действия в качестве главы Госдепартамента США.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп выдвинул главу ExxonMobil Тиллерсона на пост госсекретаря. Руководитель нефтяной компании имеет хорошие связи в российских бизнес-кругах и в 2013 году был награжден президентом РФ Владимиром Путиным орденом Дружбы.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

СМИ: связи с Россией не помешают Тиллерсону быть госсекретарем США

СМИ: связи с Россией не помешают Тиллерсону быть госсекретарем СШАБывший глава американского внешнеполитического ведомства Генри Киссенджер считает удачным выбор Рекса Тиллерсона на этот пост

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