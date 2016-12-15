Суд продлил задержание водителя, сбившего девочек-близняшек в Москве.

Об этом сообщили СМИ из зала суда.

«Ходатайство защиты подлежит удовлетворению, продлить срок содержания под стражей обвиняемому до 17 декабря», – цитирует ТАСС судью.

Отмечается, что продлить задержание попросила защита, с тем, чтобы собрать документы, положительно характеризующие подозреваемого.

При этом сам водитель, Александр Ш., 1980 года рождения полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 12 декабря автомобиль Mercedes Benz Gelandewagen сбил на западе Москвы двух восьмилетних девочек-близнецов, переходивших дорогу со своей матерью по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Водитель скрылся с места преступления и лишь на следующий день явился с повинной.

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