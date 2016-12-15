Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Нефть и рубль подешевели после решения ФРС США повысить ставку

В 2017 году ожидают еще трех повышений с 0,25% до 1,375%

Нефть и рубль подешевели после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить базовую процентную ставку.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржы.

Сразу после решения ФРС рубль ослабел к доллару на 50 копеек. Нефть сорта Brent опустилась ниже уровня 54 доллара за баррель.

При этом отыгрывается не только это повышение, но и ожидание ее еще трех в 2017 году, сообщает «РИА Новости».

Если сейчас ставка выросла с 0,25% до 0,5-0,75%, то в следующем году она может подняться до среднего уровня в 1,375% годовых.

Читайте также: ФРС США ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25%

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Нефть и рубль подешевели после решения ФРС США повысить ставку

В 2017 году ожидают еще трех повышений с 0,25% до 1,375%

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке