Нефть и рубль подешевели после решения ФРС США повысить ставку

Нефть и рубль подешевели после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить базовую процентную ставку.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржы.

Сразу после решения ФРС рубль ослабел к доллару на 50 копеек. Нефть сорта Brent опустилась ниже уровня 54 доллара за баррель.

При этом отыгрывается не только это повышение, но и ожидание ее еще трех в 2017 году, сообщает «РИА Новости».

Если сейчас ставка выросла с 0,25% до 0,5-0,75%, то в следующем году она может подняться до среднего уровня в 1,375% годовых.

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