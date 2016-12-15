Решения по санкциям ЕС против России не будут зависеть от позиции США

Решения по санкциям ЕС против России не будут зависеть от позиции будущей администрации США.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Она подчеркнула, что экономические ограничения, введенные против Москвы, увязаны с процессом выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине.

При этом, санкции не будут зависеть от позиции новой администрации США.

«В этом отношении решения ЕС не связаны с политическими решениями в Вашингтоне», – цитирует «РИА Новости» Могерини.

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