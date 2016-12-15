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Решения по санкциям ЕС против России не будут зависеть от позиции США

Ограничения увязаны с процессом выполнения Минских соглашений

Решения по санкциям ЕС против России не будут зависеть от позиции будущей администрации США.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Она подчеркнула, что экономические ограничения, введенные против Москвы, увязаны с процессом выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине.

При этом, санкции не будут зависеть от позиции новой администрации США.

«В этом отношении решения ЕС не связаны с политическими решениями в Вашингтоне», – цитирует «РИА Новости» Могерини.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Решения по санкциям ЕС против России не будут зависеть от позиции США

Ограничения увязаны с процессом выполнения Минских соглашений

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