Решения по санкциям ЕС против России не будут зависеть от позиции США

Ограничения увязаны с процессом выполнения Минских соглашений
Решения по санкциям ЕС против России не будут зависеть от позиции будущей администрации США.
Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Она подчеркнула, что экономические ограничения, введенные против Москвы, увязаны с процессом выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине.
При этом, санкции не будут зависеть от позиции новой администрации США.
«В этом отношении решения ЕС не связаны с политическими решениями в Вашингтоне», – цитирует «РИА Новости» Могерини.
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