Международные резервы Центробанка не досчитались $40 млрд

В результате падения курса евро, международные резервы Центробанка, в которые вложено около 40% денежных запасов, за два года не досчитались $40 млрд, или более 1,2 трлн рублей. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на данные аналитиков компании EXANTE.



Большая доля европейской валюты в резервах и дальше несет в себе курсовые риски, в том числе по причине снижения эффекта диверсификации вложений. Как рассказали «Известиям» эксперты, задача Центрального банка состоит не в игре на разнице курсов, а в поддержке устойчивой структуры резервов.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Резервы Центробанка в курсе евро