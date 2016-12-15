Международные резервы Центробанка не досчитались $40 млрд

Это произошло из-за падения курса евро
В результате падения курса евро, международные резервы Центробанка, в которые вложено около 40% денежных запасов, за два года не досчитались $40 млрд, или более 1,2 трлн рублей. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на данные аналитиков компании EXANTE.
Большая доля европейской валюты в резервах и дальше несет в себе курсовые риски, в том числе по причине снижения эффекта диверсификации вложений. Как рассказали «Известиям» эксперты, задача Центрального банка состоит не в игре на разнице курсов, а в поддержке устойчивой структуры резервов.
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