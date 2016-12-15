Резервы Центробанка в курсе евро

Международные резервы Центробанка, в которые вложено около 40% денежных запасов, за два года не досчитались $40 млрд, или более 1,2 трлн рублей из-за падения курса евро. Такую оценку специально для «Известий» сделали аналитики компании EXANTE. Высокая доля европейской валюты в резервах и дальше несет в себе курсовые риски, в том числе из-за снижения эффекта диверсификации вложений. Однако эксперты, опрошенные «Известиями» отмечают: задача Центробанка состоит не в том, чтобы играть на разнице курсов, а в том, чтобы поддерживать устойчивую структуру резервов.

По последним официальным данным, доля евро в валютных резервах ЦБ составила 39,1%. С середины лета 2014 года, когда евро начал активно дешеветь, Центробанк уменьшил вложения в эту валюту на 4,2 процентного пункта (с 43,3%). Курс евро за этот период существенно снизился. На начало июля 2014 года пара евро–доллар торговалась на уровне 1,36, сейчас — 1,06. То есть европейская валюта девальвировалась более чем на 20%.



Если официально, по данным Центробанка, объем евро в резервах на 1 апреля 2016 года равнялся 128 млрд в долларовом эквиваленте, то отрицательная переоценка этой суммы с лета 2014 года составит около 40 млрд, подсчитали аналитики компании EXANTE для «Известий». Представитель инвесткомпании добавил, что, судя по операциям ЦБ на валютном рынке с апреля по декабрь, объемы евро в валютных резервах сократились несильно, поэтому и потери от переоценки европейской валюты составляют порядка $40 млрд.

Мировые центробанки начали активно избавляться от вложений в евро, когда он начал обесцениваться. Так, если сейчас, по данным Международного валютного фонда (МВФ), доля мировых резервов в европейской валюте составляет около 20%, то до глобального финансового кризиса этот показатель был выше — 30%. Европейский центробанк (ЕЦБ) начал заливать проблемы деньгами, включив «печатный станок» и снизив ставки до менее 1%, поэтому вложения в евробумаги показались мировым центробанкам малопривлекательными. В итоге ставка по депозитам ЕЦБ впервые стала отрицательной в июне 2014 года. Российский ЦБ тоже снизил долю евро в резервах, однако делал это не такими темпами, как коллеги.

При этом эксперты полагают, что для ЦБ снижение евро не так страшно, как потеря целостности инвестпортфеля.



— Центробанк не работает как спекулянт, для него главное — определить, что он хочет видеть в портфеле, и потом иметь устойчивую структуру. Когда-то евро стоил $1,75, сейчас — почти паритет, но было бы странно, если бы ЦБ бегал по рынку и продавал-покупал евро по выгодным котировкам. ЦБ не играет в казино, это — серьезный портфельный инвестор, — пояснил бывший зампред Центробанка и профессор РАНХиГС Константин Корищенко.



Перед Банком России не стоит задача извлекать прибыль из управления резервами, он занимается регулированием финансового и валютного рынков, поэтому его цель — минимизировать риски, подтверждает замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка М аксим Петроневич . И по словам портфельного управляющего ООО «УК «КапиталЪ» Дмитрия Постоленко, тренд на девальвацию евро был задан два года назад, однако Центробанк — не форекс-брокер, чтобы одномоментно менять правила инвестирования.



— Для ЦБ главное — сохранность резервов, а держать резервы в евро целесообразно с точки зрения поддержки российского импорта в случае нехватки европейской валюты внутри страны, — сказал эксперт.

Международными резервами Банк России страхует валютный рынок от нехватки предложения тех валют, в которых производятся внешнеэкономичес кие расчеты. Евросоюз остается одним из ключевых торговых партнеров России, доля стран ЕС в торговом балансе России составляет около 44%, поясняет Максим Петроневич. По этой причине значительная доля евро в составе резервов — это абсолютно нормально, заключает он.

Но Россия не только много импортирует товаров и продуктов из ЕС (поэтому запас евро должен быть) — в страну поступает выручка в евро от продажи «Газпромом» газа в страны Старого Света. Кроме того, у компаний сохраняются долги в этой валюте.



— Есть и другой вопрос: если не в евро вкладывать, то куда? В мире есть, конечно, валюты, бумаги в которых приносят высокую номинальную доходность. Это валюты Индонезии, Бразилии, Турции, но экономики этих стран гораздо менее стабильны, чем в еврозоне, — заключил Дмитрий Постоленко.

Одним из вариантов для диверсификации резервов России может стать юань: в мае Банк России начал инвестировать в госбумаги КНР, рассказал глава департамента операций на открытых рынках Банка России Александр Каштуров. Правда, пока доля китайской валюты очень мала: ЦБ хочет понять, как работать с этим рынком.

На фоне проблем в еврозоне и ослабления евро МВФ 1 октября 2016 года объявил юань мировой резервной валютой. По мнению иностранных экспертов, китайский юань почти на 50% недооценен к доллару и имеет все шансы вырасти в ближайшие 4–5 лет, учитывая масштабы экономики Китая.

Но, как полагает главный аналитик Нордеа Банка Ольга Лапшина, сейчас выходить из активов евро уже поздно. Все, кто хотел это сделать, сделали это раньше, и момент упущен.

По оценкам замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка, евро будет оставаться слабой валютой до тех пор, пока ЕЦБ будет продолжать мягкую денежную политику и выкуп активов. В то же время фундаментальные факторы, среди которых огромный дифференциал между отрицательным торговым балансом США и положительным в ЕС, будут способствовать укреплению евро на горизонте 2–3 лет.

В Нордеа Банке полагают, что евро и в следующем году будет находиться под риском, поскольку в США ожидается повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС), что будет играть в пользу доллара в противостоянии против европейской валюты. Эксперты прогнозируют, что уже в 2017 году паритет валют может быть достигнут — это снижает эффект диверсификации, оставляя лишь страховку от волатильности.



— Есть ощущение, что падать евро дальше уже некуда, поэтому возможен отскок, — предполагает Ольга Лапшина.



В Банке России не стали комментировать ситуацию, сославшись на неделю молчания в преддверии совета директоров 16 декабря.

