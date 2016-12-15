Россия добилась рекордно низкой инфляции

Центробанку удалось к декабрю снизить инфляцию до 5%. Это самый низкий показатель за всю новейшую историю. Инфляция в России оказалась ниже, чем в ближайших странах-соседях — в Казахстане, Белоруссии и на Украине. Такие данные содержатся в презентации Росстата о новогодних ожиданиях россиян. Больше, чем в России, согласно данным Росстата, цены выросли в Турции и таких странах БРИКС, как ЮАР и Бразилия. Правда, пока на ниве борьбы с инфляцией наша страна уступает другим партнерам по БРИКС — Китаю и Индии. Как отмечает Росстат, добиться лучших результатов в снижении роста цен России помешали дорогие услуги ЖКХ и «парадокс гречки».

Самой сильной проинфляционной группой в 2016 году стали услуги и непродовольственные товары, следует из презентации Росстата. Именно из-за них России не удалось добиться лучших результатов в борьбе за снижение инфляции. И это при том, что цены на продукты, напротив, продемонстрировали тенденцию к падению. Однако рост тарифов ЖКХ, который произошел в июле, полностью компенсировал сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в августе–сентябре.



Действительно, услуги и непродовольственные товары в 2016 году дорожали быстрее, чем еда. Если рост цен на продовольствие к последнему месяцу года составил 4%, то на услуги — 4,6%, а непродовольственная группа «поднялась» еще выше — на 6,2%.



Однако и в продовольственной группе есть товары, цены на которые шли против тренда. Среди продуктов питания в 2016 году сильнее всего подорожали гречка (21,7%), сливочное масло (16,7%) и рыба (14,5%). При этом сильное стабилизирующее влияние на инфляцию оказало снижение цен на фрукты и овощи, пшено, рис и яйца.

— После девальвации рубля импортные молочные продукты стали очень дорогими, а мы сами пока не нашли такую модель молочного производства, которая позволяла бы наращивать производство. Традиционно сейчас поддерживаются крупные хозяйства, но они пока не могут компенсировать спад деятельности в личных подсобных хозяйствах, — объяснила рост цен на масло директор Центра агропродовольственной политики Наталья Шагайда.



Помимо масла, среди быстро дорожавших в этом году были также молоко и кисломолочные продукты, а также сыры.

Но если с молочными продуктами всё понятно, то с гречкой происходит что-то странное, отмечает Наталья Шагайда. Урожай в 2016 году был хорошим, потребление этого продукта в стране относительно низкое (3,5 кг на человека в год), то есть повышенным спросом рост цен на крупу объяснить нельзя. Но при этом гречка в России дорожает темпами выше инфляции уже третий год подряд.

— Гречка — загадочный продукт. Если оперировать показателями объема производства и запасов, то такого роста цен быть не должно. В качестве предположения — производство у нас сконцентрировано в отдельных регионах. Если бы их было больше, то, возможно, и такого роста бы не было, — размышляет Наталья Шагайда.

Однако причина может быть и на уровне реализации товара. Напомним, в прошлом году Федеральная антимонопольная служба расследовала несколько случаев ценового сговора на рынке гречки, когда торговые сети необоснованно повышали цены.

Большинство продуктов в России в 2016 году всё же дешевели. Действие программ импортозамещения способствовало снижению цен на плодоовощную продукцию, которое Росстат оценивает в 7,6%. По данным Минсельхоза, к концу года рост сбора тепличных овощей достиг 32%, причем томатов стали собирать в полтора раза больше. На это позитивно повлиял запрет поставок из Турции. Благоприятно на инфляцию воздействовал и фактор рекордного урожая зерновых, который превысил 125 млн т по сравнению с 108,8 млн т в прошлом году.

Добиться более существенных результатов на ниве борьбы с инфляцией помешал фактор рубля, который слабеет второй год подряд, указывает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

— Значимыми факторами роста цен стали продолжение переноса ослабления рубля в цены основных товаров, рост акцизов на отдельные виды товаров и индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Замедлению роста цен способствовал рост объема сельскохозяйственного производства, замещение стран — поставщиков импортной продукции, слабый потребительский спрос, — отметила эксперт.

Несмотря на рост цен по отдельным категориям, Россия с накопленной инфляцией в 5% на ноябрь в целом выглядит лучше соседей. В Белоруссии, например, рост цен достигал уже 10,1% — прежде всего из-за ослабления национальной валюты. В Казахстане более высокая, чем в России, инфляция (7,3%) объясняется переходом тенге в свободное плавание, при этом эффективность денежно-кредитной политики в этой стране снижена из-за высокой долларизации экономики. На Украине по-прежнему сказываются кризисные явления: там инфляция за тот же период достигла 11,4%.



В Турции рост цен составил 7%, как и в Бразилии. В ЮАР цены выросли на 6,6%. При этом в Китае и Индии инфляция ниже, чем в России, — 2 и 4% соответственно. Однако российский Центробанк уже в следующем году рассчитывает на выход к ежегодному росту цен в 4%.

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