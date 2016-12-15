Россия добилась самой низкой инфляции среди развивающихся стран

Достигнуть лучших результатов в снижении роста цен России не позволили дорогие услуги ЖКХ и «парадокс гречки»
Центробанк к декабрю текущего года снизил инфляцию до 5%. Как пишет газета «Известия», этот показатель является самым низким за всю новейшую историю. Инфляция в РФ оказалась ниже, чем в соседних странах (Казахстан, Белоруссия и Украина). Такие данные приводит Росстат в своей публикации о новогодних ожиданиях россиян.
Федеральная служба государственной статистики сообщает, что больше чем в России цены выросли в Турции и таких странах БРИКС, какЮАР и Бразилия. Тем не менее, на ниве борьбы с инфляцией РФ уступает другим партнерам по БРИКС — КНР и Индии.
По данным Росстата, достигнуть лучших результатов в снижении роста цен России не позволили дорогие услуги ЖКХ, а также «парадокс гречки».
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
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