Россия добилась самой низкой инфляции среди развивающихся стран

Центробанк к декабрю текущего года снизил инфляцию до 5%. Как пишет газета «Известия», этот показатель является самым низким за всю новейшую историю. Инфляция в РФ оказалась ниже, чем в соседних странах (Казахстан, Белоруссия и Украина). Такие данные приводит Росстат в своей публикации о новогодних ожиданиях россиян.

Федеральная служба государственной статистики сообщает, что больше чем в России цены выросли в Турции и таких странах БРИКС, какЮАР и Бразилия. Тем не менее, на ниве борьбы с инфляцией РФ уступает другим партнерам по БРИКС — КНР и Индии.

По данным Росстата, достигнуть лучших результатов в снижении роста цен России не позволили дорогие услуги ЖКХ, а также «парадокс гречки».

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Россия добилась рекордно низкой инфляции