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Стоимость новогоднего стола в России за год выросла на 3,6%

В Москве и Санкт-Петербурге торжество будет стоить чуть дороже, чем в других регионах РФ

Стоимость новогоднего стола обойдется среднестатистической российской семье из четырех человек, которая будет отмечать 2017 год, в 5585 рублей. В прошлом году эта сумма была на 3,6% меньше. Об этом газета «Известия» пишет, ссылаясь на данные Росстата. Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге торжество будет стоить чуть дороже.

Специалисты Федеральной службы государственной статистики отдельно посчитали своего рода индексы оливье и селедки под шубой, традиционно являющихся украшением новогоднего стола. Учитывая тот факт, что некоторые ингредиенты праздничных салатов сильно подешевели, их приготовление сейчас обойдется почти в ту же сумму, что и в 2015-м году. 

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

Дешево и вкусно встретить Новый год  

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Стоимость новогоднего стола в России за год выросла на 3,6%

В Москве и Санкт-Петербурге торжество будет стоить чуть дороже, чем в других регионах РФ

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Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

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Дмитрий Лабин

политолог

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экономист

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