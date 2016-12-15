Стоимость новогоднего стола в России за год выросла на 3,6%

Стоимость новогоднего стола обойдется среднестатистической российской семье из четырех человек, которая будет отмечать 2017 год, в 5585 рублей. В прошлом году эта сумма была на 3,6% меньше. Об этом газета «Известия» пишет, ссылаясь на данные Росстата. Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге торжество будет стоить чуть дороже.

Специалисты Федеральной службы государственной статистики отдельно посчитали своего рода индексы оливье и селедки под шубой, традиционно являющихся украшением новогоднего стола. Учитывая тот факт, что некоторые ингредиенты праздничных салатов сильно подешевели, их приготовление сейчас обойдется почти в ту же сумму, что и в 2015-м году.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Дешево и вкусно встретить Новый год