Дешево и вкусно встретить Новый год

Набор продуктов для новогоднего стола для среднестатистической российской семьи из четырех человек, собравшейся встретить 2017 год, обойдется в 5585 рублей, рассчитал Росстат. Это на 3,6% дороже, чем год назад. Естественно, в обеих столицах торжество будет стоить немного дороже. Отдельно специалисты статведомства посчитали своего рода индексы оливье и селедки под шубой, которые традиционно являются украшением новогоднего стола. С учетом того, что некоторые ингредиенты праздничных салатов значительно подешевели, их приготовление сейчас обойдется почти в ту же сумму, что и в 2015-м.

Сколько стоит встреча Нового года? На этот вопрос решили ответить специалисты Росстата, которые рассчитали цену праздничного стола на основе условного набора продуктов в расчете на семью из четырех человек. На торжество представители статведомства «закупили» колбасы и мясную нарезку, рыбные консервы и деликатесы, икру, курицу, говядину, апельсины, напитки, игристое вино отечественного производства и даже российский коньяк, конфеты и т.д. Безусловно, не обошлось и без традиционного украшения стола — салатов оливье и селедка под шубой.

Получилось, что в среднем по стране новогоднее застолье обойдется на 3,6% дороже, чем в прошлом году, — в 5585 рублей. В Москве набор продуктов для праздника вырос в цене всего на 2,8%, но при этом его стоимость составляет 6863 рубля. В Санкт-Петербурге — 5,5% и 5904 рубля соответственно. Относительно невысокий и в целом ниже общей инфляции «индекс новогоднего стола» объясняется тем, что продукты в 2016 году практически не росли в цене, а какие-то и вовсе дешевели. Например, из 28 позиций, которые специалисты включили в праздничный набор, за год подешевели шесть. Больше всего — свежие огурцы и помидоры, которые стали стоить меньше на 31,6 и 28,8% соответственно.

Теперь о традиционно главных блюдах стола — оливье и селедке под шубой. Индексы обоих салатов увеличились по сравнению с прошлым годом. Но если оливье подорожал на 1,8%, до 310 рублей, то селедка под шубой — на 3,7%, до почти 155 рублей. Основной вклад в рост «индекса салатов» внесли майонез (подорожал на 8,6%) и сельдь (6,2%). При этом большая часть ингредиентов для обоих блюд подешевела, особенно морковь (минус 15,2%) и лук (минус 15,4%).

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