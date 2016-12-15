Деды Морозы бьются за клиентов

Агентства по организации праздников отмечают резкое увеличение количества желающих подработать Дедами Морозами и Снегурочками. Главные персонажи Нового года зарабатывают до 2 тыс. рублей за поздравление. При этом количество заказов в этом году сократилось. По данным рекрутингового портала Superjob, 56% Дедов Морозов — люди с высшим образованием, а 37% — безработные. Эксперты рынка труда объясняют такую ситуацию снижением реальных доходов населения.

Superjob сообщил, что больше всего Деды Морозы и Снегурочки зарабатывают в Москве (от 1000 до 2000 рублей за одно поздравление) и в Санкт-Петербурге (от 800 до 1600 рублей), а меньше всего — в Омске (от 500 до 1000 рублей). Средний возраст Деда Мороза — 33 года, а Снегурочки — 27 лет. Высшее образование есть у 56% Морозов и 75% Снегурочек. При этом 63% Дедов имеют постоянную работу, а 37% — безработные.

В столичном агентстве «Служба Деда Мороза» «Известиям» рассказали, что заметили многократное увеличение запросов на работу Дедами Морозами. А менеджер агентства по организации праздников «Лимонад» пояснила, что если в прошлые годы обращения потенциальных Морозов были единичны и в основном от молодых артистов, то сейчас в день раздается по несколько звонков от мужчин в возрасте до 60 лет самых разных профессий.

Дед Мороз с восьмилетним стажем, создатель агентства idedmoroz.com Игорь Семенов тоже заметил, что желающих подработать в новогодние праздники стало значительно больше. При этом, по его оценкам, спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек снизился на 20–30% по сравнению с прошлым годом.

— Конкуренция выросла, а количество клиентов сократилось. Достаток у людей упал, — отметил Игорь Семенов.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков полагает, что возросший спрос на работу Дедом Морозом объясняется снижением уровня жизни населения.

— Реальные доходы продолжают падать. Поэтому люди используют любую возможность, чтобы заработать. И Дед Мороз — хороший вариант, оплата неплохая и возможны чаевые, — пояснил Александр Щербаков. По его мнению, увеличение количества желающих перевоплотиться в новогодних персонажей за деньги также связано и с безработицей.

— Резкого увеличения безработицы я не наблюдаю, однако и без этого безработных много, а это бедные люди, потому что они получают мизерное пособие, — сказал профессор.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина предположила, что среди Дедов Морозов достаточно и людей, не испытывающих особых материальных проблем.

— Я бы не сказала, что народ резко обеднел и ринулся в Деды Морозы. Сейчас даже не самые бедные люди используют любую возможность, чтобы получить дополнительный доход, дотянуться до потребительских интересов прошлого года, — считает Любовь Храпылина.

Отметим, что, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы в октябре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 5,9%. Задолженность по заработной плате увеличилась на 3,6%. Уровень безработицы почти не изменился. В III квартале нынешнего года в стране было зарегистрировано 4,1 млн безработных, это на 0,1% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

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