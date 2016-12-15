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Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Для актеров и аниматоров Новый год — пик сезона. Поиски людей, готовых перевоплотиться в Деда Мороза и Снегурочку, начинаются за пару месяцев до праздника. При выборе подходящего артиста и определении стоимости его услуг учитывается множество нюансов: город, профессиональная подготовка актера, график, наличие или отсутствие инвентаря, личного автомобиля.

Средний возраст российского Деда Мороза — 33 года, а Снегурочки — 27 лет. При этом 56% мужчин имеют высшее образование, и только для 37% эта работа основная.

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в инфографике «Известий».

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в РоссииО спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

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Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

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Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

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Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

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