Проверять водителей на алкоголь и наркотики будут дистанционно

«Электронный путевой лист», который позволит создать удаленные пункты контроля за состоянием здоровья водителя перед его выходом в рейс без физического присутствия на них врача, создаст российский Минтранс. Как пишет газета «Известия», такие пункты смогут удаленно проводить тесты на алкоголь, наркотики, измерять давление и температуру тела, а врач будет подписывать результаты анализов электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Соответствующие планы ведомства представлены в проекте «дорожной карты» по развитию и внедрению индустриального интернета в отрасли реального сектора экономики, подготовленном подгруппой «Интернет+Город» помощника президента России Игоря Щеголева.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Осмотр водителей переедет в интернет