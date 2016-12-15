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Проверять водителей на алкоголь и наркотики будут дистанционно

В России создадут пункты контроля за состоянием здоровья водителя, где не будет присутствовать врач

«Электронный путевой лист», который позволит создать удаленные пункты контроля за состоянием здоровья водителя перед его выходом в рейс без физического присутствия на них врача, создаст российский Минтранс. Как пишет газета «Известия», такие пункты смогут удаленно проводить тесты на алкоголь, наркотики, измерять давление и температуру тела, а врач будет подписывать результаты анализов электронной цифровой подписью (ЭЦП). 

Соответствующие планы ведомства представлены в проекте «дорожной карты» по развитию и внедрению индустриального интернета в отрасли реального сектора экономики, подготовленном подгруппой «Интернет+Город» помощника президента России Игоря Щеголева. 

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

Осмотр водителей переедет в интернет  

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Проверять водителей на алкоголь и наркотики будут дистанционно

В России создадут пункты контроля за состоянием здоровья водителя, где не будет присутствовать врач

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