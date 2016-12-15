В Подмосковье произошла крупная авария с участием восьми автомобилей

В результате ДТП один человек скончался, еще один получил ранения
В Подмосковье на 91-м километре Минского шоссе из-за гололеда столкнулись восемь автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, еще один получил ранения.
«На 91-м километре Минского шоссе произошло столкновение восьми автомобилей. В результате аварии один человек погиб и один пострадал», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы полиции Московской области.
Согласно предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения мер безопасности в условиях гололеда.
Ранее «Известия» писали, что авария с участием шести автомобилей и грузовика произошла утром 14 декабря на Дмитровском шоссе. Инцидент случился около 07.20 утра на 30-м км Дмитровского шоссе. Автомобиль «Жигули» остановился, чтобы пропустить пешеходов. В него на ходу врезался грузовик Scania, в результате чего легковушку отбросило на Renault. Грузовик тем временем выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с четырьмя автомобилями.
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