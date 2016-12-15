Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

США ослабили односторонние санкции в отношении «Рособоронэкспорта»

Это необходимо для покупки специализированного цифрового оборудования

США ослабили односторонние санкции в отношении «Рособоронэкспорта» для покупки специализированного цифрового оборудования.

Об это заявил СМИ представитель Госдепартамента.

Электрооптического сенсор, который хочет приобрести американская сторона используется на самолетах-наблюдателях России в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

«Эта покупка позволит США лучше оценивать соблюдение Россией Договора», – цитирует чиновника американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, что ДОН устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга для контроля за военной деятельностью. Россия и США участвуют в договоре.

Читайте также: Миссия США совершит наблюдательный полет над территорией России

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

США ослабили односторонние санкции в отношении «Рособоронэкспорта»

Это необходимо для покупки специализированного цифрового оборудования

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке