Это необходимо для покупки специализированного цифрового оборудования
США ослабили односторонние санкции в отношении «Рособоронэкспорта» для покупки специализированного цифрового оборудования.
Об это заявил СМИ представитель Госдепартамента.
Электрооптического сенсор, который хочет приобрести американская сторона используется на самолетах-наблюдателях России в рамках Договора по открытому небу (ДОН).
«Эта покупка позволит США лучше оценивать соблюдение Россией Договора», – цитирует чиновника американского внешнеполитического ведомства ТАСС.
Напомним, что ДОН устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга для контроля за военной деятельностью. Россия и США участвуют в договоре.
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