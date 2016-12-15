США ослабили односторонние санкции в отношении «Рособоронэкспорта» для покупки специализированного цифрового оборудования.

Об это заявил СМИ представитель Госдепартамента.

Электрооптического сенсор, который хочет приобрести американская сторона используется на самолетах-наблюдателях России в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

«Эта покупка позволит США лучше оценивать соблюдение Россией Договора», – цитирует чиновника американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, что ДОН устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга для контроля за военной деятельностью. Россия и США участвуют в договоре.

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