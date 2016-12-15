СМИ: к кибератакам на США причастно руководство России

К кибератакам на США причастно высшее руководство России.

Об это заявил американский телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в американской разведке.

«Представители американских спецслужб с высокой долей уверенности теперь полагают, что российский президент был лично вовлечен в тайную российскую кампанию по вмешательству в президентские выборы в США», – цитирует «РИА Новости» телеканал.

При этом, по мнению разведчиков, первоначально атака якобы преследовала месть кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

Позже, опять-таки, со слов неназванных источников, хакеры пытались внести раскол в ряды союзников США, чтобы создать представление, что они не могут больше рассчитывать на них.

ЦРУ отказалось от официальных комментариев.

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