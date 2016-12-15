Эпидемию гриппа объявили в 20 регионах России

Роспотребнадзор объявил о начале эпидемии гриппа в регионах РФ, сообщила руководитель ведомства Анна Попова.

«На 49-й неделе, которая закончилась в это воскресенье, это уже превышение недельных эпидемических порогов в 20 субъектах, плюс к этому в 10 центральных городах субъектов», — цитирует ее ТАСС.

По словам Поповой, в Ивановской области эпидемпорог превышен на 24%, в самом городе Иваново превышение составило 69%.

Глава Роспотребнадзора отметила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выше среди детей школьного возраста.

Кроме того, с начала простудного сезона было зарегистрировано почти 15 тыс. случаев внебольничных пневмоний, что превышает уровень прошлого года на 38,7%.

Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом московские поликлиники перешли на шестидневную рабочую неделю.

