Российские военные готовятся к выводу террористов из Алеппо

Военные РФ по поручению президента страны Владимира Путина готовятся к выводу оставшихся в восточной части сирийского Алеппо боевиков. Об этом сообщила пресс-служба российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина российским Центром примирения во взаимодействии с сирийским властями ведется подготовка к выводу оставшихся боевиков и членов их семей из восточных районов города Алеппо», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что вывод террористов будет осуществлен 20 автобусами и 10 машинами скорой помощи по специальному коридору в Идлиб, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Накануне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется, что ситуация в Алеппо разрешится в течение ближайших 2–3 дней. Министр иностранных дел добавил, что для террористов созданы специальные коридоры, через которые «им предложено уйти по-хорошему».

Глава дипведомства также сообщил, что в настоящий момент Россия ведет переговоры со всеми боевыми группами, за исключением запрещенных в стране группировок «Джебхат ан-Нусра» и ИГ.