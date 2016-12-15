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Четверг,
15 декабря
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Омбудсмен проверит необходимость расширения платной парковки в Москве

Уполномоченный по правам человека в столице изучит, существуют ли транспортные проблемы на попавших в зону расширения улицах

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева проверит, насколько было необходимо расширение зоны платной парковки.

«Мы обязательно возьмем на контроль эти улицы, проедем и проверим, действительно ли эти улицы имеют те транспортные проблемы, о которых нас информируют, и правильно ли то, что они стали платными», — рассказала омбудсмен в интервью «РИА Новости».

По ее словам, в аппарат уполномоченного поступает много обращений от горожан с просьбой, наоборот, ввести рядом с их домами платный паркинг.

В качестве примера омбудсмен рассказала об обращении от жителей «Москва-Сити», где парковка бесплатная: к ним приезжают оставить машину люди с улиц, где за парковку нужно платить, из-за чего самим жителям негде припарковаться.

«С другой стороны, парковки расширяются вплоть до МКАД. И люди не понимают, зачем это делается», — отметила Потяева.

Кроме того, многие москвичи не могут попасть в те магазины, в которых они привыкли покупать продукты, потому что нет свободных мест для парковки.

Напомним, с 26 декабря платные парковки появятся еще на 206 улицах Москвы, в местах наибольшего притяжения автомобилей.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Омбудсмен проверит необходимость расширения платной парковки в Москве

Уполномоченный по правам человека в столице изучит, существуют ли транспортные проблемы на попавших в зону расширения улицах

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