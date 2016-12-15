Медведев: в 2017 году экономика России перейдет к росту

В 2017 году российская экономика перейдет к росту. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам, которое проходит в настоящий момент в Москве.

«Задача непростая, но осуществимая. Все наши действия последних лет направлены на переход экономики к росту. Нас не устраивают темпы роста в 0,5%, 1% и даже 1,5%. Почему не устраивает? Потому что нам нужно, чтобы произошли качественные изменения экономики нашей страны, а этого можно достичь, и об этом было сказано в послании президента, только если мы будем прирастать быстрее, чем весь мир», — заявил премьер в эфире канала «Россия 24».



По его словам, спад ВВП РФ в 2016 году может составить 0,5%.

«В этом году у нас, по всей вероятности, будет небольшое снижение валового внутреннего продукта, чуть меньше процента, может быть, полпроцента, нужно еще окончательно подвести итоги. В следующем году… наша экономика перейдет к росту», — сказал Медведев.



Премьер также отметил, что Россия вышла на прирост сельского хозяйства в 3% в год.



«Мы в этом году вырастили огромный урожай — 118 млн т. Это самый высокий урожай за всю историю современной России», — сказал он.



Он также заявил, что к настоящему моменту РФ на 65–70% удовлетворяет спрос населения на фармацевтическую продукцию. Кроме того, потребности страны в транспортном машиностроении удовлетворяются на 98%.